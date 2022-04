Leietheater en Studio Orka brengen voorstelling op Nevelse akker

Deinze Batjes­markt keert terug na twee coronaja­ren: “We maken er opnieuw een volksfeest van”

De moeder der Deinse rommelmarkten, de Batjesmarkt in de wijk rond de Guido Gezellelaan, is terug van weggeweest. Na twee afgelaste edities is de Gebuurtdekenij klaar voor een volksfeest op zaterdag 30 april met 150 standhouders, livemuziek en duizenden bezoekers. “Er zijn meer kleine kraampjes van mensen uit de buurt; dat was initieel de bedoeling van de Batjesmarkt”, zegt voorzitter Franky Taveirne.

25 april