Leietheater en 54 andere Vlaamse cultuurcentra promoten jong talent

“Dit project kadert binnen de bovenlokale cultuurprojecten van de Vlaamse overheid. Concreet ondersteunen 55 cultuurcentra in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen vier nieuwe podiumcreaties”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Tijdens residenties bij meerdere cultuurcentra krijgen de kunstenaars tijdens hun maakproces inzicht in de diverse lokale realiteiten. Iedere productie krijgt een tournee van minstens 15 speelplekken, zo krijgen zij al vroeg in hun carrière de kans om speelervaring in verschillende zalen op te doen. De oproep voor de eerste Oost-Vlaamse productie volgt dit najaar.”