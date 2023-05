Leieparel neemt afscheid van peuterjuf Ann

Nevelse schrijf­ster met ‘scherpe pen’ opgenomen in de Canon van Vlaanderen: “Virginie Loveling zette zich in voor de school­strijd”

Ze wordt dit jaar gevierd met een pittig blond biertje en ze krijgt een brug die haar familienaam draagt. Als kers op de taart werd Virginie Loveling, de schrijfster uit Nevele die 100 jaar geleden overleed, opgenomen in de Canon van Vlaanderen. De tante van Cyriel Buysse - die andere bekende schrijver uit Nevele - wordt geroemd om haar scherpe pen. “Terecht, want als vrouw in die tijd nam ze een groot risico door zich te mengen in de schoolstrijd”, zegt Stefaan De Groote van de heemkundige kring Het Land van Nevele.