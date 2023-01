Leie verenigt meer dan 100 creatievelingen tijdens kunstenfestival Vaarwater

DeinzeMeer dan 100 kunstenaars, dichters, muzikanten en cineasten werken op zondag 22 januari mee aan het kunstenfestival Vaarwater. Dit op vijf locaties aan en op de Leie, de rivier die de rode draad vormt doorheen al deze kunststromingen. De toegang is gratis, maar reserveren op voorhand is verplicht.

Het kunstenfestival Vaarwater ligt in het verlengde van de tentoonstelling Dichter bij de Leie, die sinds oktober in het mudel loopt. De tentoonstelling verenigt beeldende kunstenaars en dichters rond de Leie en voor Vaarwater trekt men alle registers open. “We starten het nieuwe jaar door verschillende culturele spelers in onze stad samen te brengen voor een slotevenement van ons Leieproject. Zo werken stadsdichter Steven Van de Putte, mudel, de bibliotheken van Deinze en Landegem, KADE en Leietheater samen aan Vaarwater.”

In mudel zullen er verschillende performances te zien zijn, waaronder van dichter en kunstenaar Wim Wauman. “Met Blauwhaus heb ik op een achttal dekens verhalen geborduurd die verwijzen naar de Leie”, zegt Wim. “Tijdens de pop-uppresentatie zal er onder andere een link zijn met Stijn Streuvels en dankzij brasserie Cavea uit Leietheater is er ook iets om te eten.” Ook de leerlingen van KADE Woord lieten zich door de Leiekunst inspireren en zij zorgen naast performances in mudel ook voor activiteiten in de bibliotheek en dienstencentrum Leiespiegel.

Vaders en hun zonen

Ook stadsdichter Steven Van de Putte is één van de drijvende krachten achter Vaarwater. Samen met Caroline Deconinck zorgt hij voor poëzie tijdens het festival. “Ik heb dichters uitgedaagd om uit hun comfortzone te treden”, zegt Steven. “Zo zijn er in mudel twee dichters die in dialoog treden met hun artistieke zonen. Eddy Vaernewyck laat zich door zijn zoon en singer-songwriter Jim Cain begeleiden tijdens zijn causerie over kunstenaars in de wijk Bachtenberge in Deurle. De mythologische figuur Narcissus is dan weer het leitmotiv voor een Leie-performance waarin dichter Rob De Winter dialogeert met zijn zoon en tekenaar Wouter De Winter in de Van de Woestynezaal van het museum. In het Leietheater laten Nikki Petit en Maaike Carrette zich verleiden tot de voorstelling Kintsugi. Het Japans voor gouden verbinding staat hier symbool voor de Leie en maakt de brug tussen het werk van deze dichteressen en filmmaker Martijn Bruneel van wie we Mythologica te zien krijgen. De Leiecyclus die Luc C. Martens schreef, brengt hij voor het eerste live op scène met harpiste Hannah Janssen. In Leiespiegel combineert graficus Luc Drappier Gottemse gedichten met aquarel schilderen en ikzelf zal voordragen uit mijn Leiecyclus.”

Amadeus

Ook de Leie zelf is één van de locaties tijdens Vaarwater. Dankzij de vzw Historische Vaartuigen kunnen de bezoekers genieten van poëziesessies in de kajuit van de Amadeus die aan het Sint-Poppoplein zal aanmeren. Tijdens het programma Dichters aan dek dragen dichters Sven De Potter, Gaby Nachtergaele en Hans Van Miegelbeek voor uit eigen werk. Pieter Vanholme, bibliothecaris van de stedelijke bibliotheek van Landegem en documentairemaker, ging wekenlang filmen op en langs de Leie en bracht mensen voor de camera die een bijzondere band met de rivier hebben. Zijn film Lezers van de Leie, een soort Winteruur aan de Leie kan je samen met een performance van Bert Van Poucke over priester-dichter Albert De Vos bewonderen in de kelder van de stedelijke bibliotheek van Deinze.

Verder zijn er nog Leie-liedjes gebracht door zanger Tom De Bie en gitarist Yann Gyssels en de première van de film Bachte-kerk in een regie van Justine Demarey over de renovatie van de Sint-Petrus en Paulus Kerk.

Het Kunstenfestival Vaarwater is gratis en vindt plaats van 13 tot 17 uur en dit op vijf locaties, namelijk mudel, Leietheater, de stedelijke bibliotheek, Leiespiegel en de boot Amadeus. Je kan het programma downloaden op www.mudel.be/vaarwater. De tentoonstelling Dichter bij de Leie is die dag doorlopend te bezichtigen. Inschrijven is verplicht via www.leietheater.be/vaarwater.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.