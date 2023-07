Leider KLJ Nevele bedreigd met mes op kamp in Bouillon: “Paar jonge verdachten zouden opgepakt zijn”

Kerkstraat onderbro­ken door wegenwer­ken

In de Kerkstraat in Landegem (Deinze) zal er deze week verkeershinder zijn. In opdracht van Aquafin worden er werken uitgevoerd aan de riolering in de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 50. Tussen maandag 3 juli en vrijdag 7 juli zal de rijbaan volledig afgesloten zijn. Er is een wegomlegging in beide richtingen via de Prosper Cocquytstraat.