Legendarische broodjeszaak ‘t Hoekske herleeft als Bread & More in landelijke Vosselare

Vosselare/Deinze/GentIn Gent herinneren inwoners en studenten zich zeker nog ‘ t Hoekske, de legendarische snackbar die 24 uur op 24 open was. An De Vreese sloot de zaak begin vorig jaar, maar deze week opende ze in het landelijke dorpje Vosselare (Deinze) haar nieuwe broodjeszaak Bread & More. “Ik ben niet meer 24 uur per dag open, maar ik klop nog steeds lange dagen”, zegt An.

An De Vreese is gepokt en gemazeld in de horecawereld in het Gentse. Zo werkte ze onder andere als zaalverantwoordelijke in de brasserie Terrazza Latem in Sint-Martens-Latem en in 2015 nam ze de bekende broodjeszaak ‘t Hoekske op de hoek van de Kortrijksepoortstraat en de Sint-Kwintensberg in Gent over. Vooral de ruime openingsuren, of zeg maar het ontbreken van openingsuren, waren gekend in de studentenbuurt. De broodjeszaak was immers jarenlang zeven dagen op zeven, 24 uur per dag open. Door coronacrisis sloot An in februari vorig jaar de deuren van ‘t Hoekske maar anderhalf jaar later stort ze zich op een nieuw horeca-avontuur. Weliswaar niet meer in de Arteveldestad, maar wel in buurstad Deinze, meer bepaald langs de Damstraat in het dorpje Vosselare.

“Ik was op zoek naar een kleiner pand dan ‘t Hoekske, maar Gent was geen optie meer”, zegt An. “Door het circulatieplan en de LEZ-zone is het niet meer interessant om daar een horecazaak uit te baten. Hier in Vosselare zit ik in een rustige, mooie omgeving en toch vlakbij de stad. Er is ook veel parkeergelegenheid voor en naast het gebouw, wat ik in Gent ook niet had.”

An toverde de living van een voormalig woonhuis om tot Bread & More. “Bread & More is zoals de naam zegt meer dan een broodjeszaak”, zegt An. “Naast belegde broodjes kan je hier terecht voor pasta’s, panini’s, salades, croque monsieurs, stoofvlees of soep. Daarnaast kan je hier koffiekoeken, donuts milkshakes of koffie krijgen. Alle producten kan je hier ter plaatse opeten of meenemen naar huis. Het aanbod is een beetje zoals in ‘t Hoekske, met het enige verschil dat ik mijn broodjes nu zelf afbak. Alle groenten en fruit komen van Anitoma, die aan de overkant van de straat van woensdag tot en met zondag een kraam hebben. Ik werk ook samen met Julie’s House, het bekende gebakhuis uit Gent. Ik heb iedere dag taart of ander gebak in de aanbieding, maar je kan hier ook bestellingen van Julie’s House komen afhalen, zodat je niet meer naar Gent moet rijden.”

“Ik ben niet meer 24 uur op 24 open, maar ik klop nog steeds lange dagen”, zegt An. “Ik sta om 4.30 uur op en doe op weekdagen open om 5.30 uur en in het weekend en op feestdagen om 6.30 uur. Ik ben zeven dagen op zeven open tot 19 uur. Binnen zijn er twintig zitplaatsen en in de zomer komt er nog een terras met ook een twintigtal plaatsen. Op zomerdagen zal ik waarschijnlijk langer opendoen. Bij grote bestellingen lever ik aan huis en ik voorzie ook broodjespanden voor recepties of andere evenementen.”

Meer info via de Instagram- en Facebookpagina ‘Bread & More’.

Volledig scherm Bread & More in de Damstraat. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.