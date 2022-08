Leerne Kermis brengt vier dagen feest naar het dorp

De festiviteiten gaan op vrijdag 26 augustus van start. “Om 17 uur is er kinderanimatie in de feesttent Ooidonk, gevolgd door optredens van Jean et les Flamands, de Enge Hosen en DJ Bolle”, zegt Francis De Weirt. “Op zaterdag is er om 12 uur het petanquetornooi ‘Grote prijs Norbert De Mey’ aan de feesttent, de Bettens family happening met een fotowandelzoektocht, lasershooting en inflatable fun voor jong en oud. Om 18 uur openen we ons pop-upcafé in Den Appel en ‘s avonds zijn er op het podium in het dorp optredens van La folie jolie, en DJ Dave en Danny. Met een gezellige rommelmarkt in de Ooidonkdreef en de oude Leernsesteenweg starten we onze derde dag en om 14 uur is er opnieuw ons Spel zonder grenzen, waarbij groepen van minimum 6 personen het tegen elkaar opnemen tijdens verschillende proeven. Muziek is er van Funky D en DJ Bolle. Op maandag zingt Davis aan Den Appel en voor de jeugd is er een loopwedstrijd. We sluiten af met ringbolling en karaoke. De toegang is gratis.”