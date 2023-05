Leerlingen VTI Deinze gooien pijltjes tegen Planckaerts én klankman Pascal

Zeveren viert 900-jarig bestaan met middeleeuw­se kermis

Het jaarlijkse Zeveren Slunse staat komend weekend in het teken van de geschiedenis van het dorp. Naast onder andere muziek en volksspelen van het Feestcomité nie geZeverd! is er in Café Sportwereld een tentoonstelling over het 900-jarig bestaan van Zeveren.