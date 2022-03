Leerlingen ’t Wilgennest spelen spannende musical voor 800 toeschouwers

De 170 leerlingen van gemeenteschool ’t Wilgennest brengen dit weekend een spannende musical op de planken. “Naschoolse activiteiten zijn belangrijk”, zegt Trees Van Hove (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs. “In 2019 bracht ‘t Wilgennest de musical ‘De Nachtegaal’ op de planken, de eerste musical in de geschiedenis van de school. Het was een onverhoopt succes en dit schiep meteen nieuwe verwachtingen.” Hoewel de pandemie de planning helemaal overhoop gooide, stelt de school met trots haar tweede musical voor, genaamd ‘De Mestkever’. Het verhaal handelt over een brutaal en ietwat grofgebekt beestje, dat de wijde wereld intrekt, nadat hij werd ontslagen door de koning. Sinds september 2021 zijn de leerlingen druk in de weer om zich in hun rollen in te werken, de vele decorstukken te knutselen, de liedjes aan te leren en de danspasjes voor te bereiden.”