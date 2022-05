Leerlingen Sint-Theresia Deinze steunen ‘Kom op tegen Kanker’

Olsene Na 30 jaar sluiten Linda (68) en Joan (64) eind juni hun geliefde dorpscafé: “Leiedonck was onze hobby, we stonden hier elke dag met hart en ziel”

Dorpscafés zoals Taverne Leiedonck langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene worden steeds schaarser. Linda Van Avermaet (68) en Joan De Witte (64) tapten er dertig jaar lang pintjes, maar eind juni gaan de deuren voorgoed dicht en is Olsene één van haar laatste café’s kwijt. “Het is met gemengde gevoelens, maar we willen dit tijdperk in schoonheid afsluiten”, zegt Linda.

20 mei