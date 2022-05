Leerlingen Sint-Hendrik toveren verloederde tuin om tot buitenklas

Op woensdag 18 mei werd in Leiepoort campus Sint-Hendrik De Buitenklas feestelijk ingehuldigd. Meer dan twintig leerlingen, leerkrachten en directieleden zetten het voorbije schooljaar hun schouders onder de inrichting van deze plek waar lessen, vergaderingen en activiteiten in openlucht kunnen plaatsvinden.

“Naast een fijne leeromgeving creëren willen we ook inspelen op het veranderende klimaat”, zegt leerkracht Koen Meirlaen. “Zo’n buitenklas is een ideale manier om de klimaatopwarming op te vangen. Deze polyvalente ruimte wijst op de voordelen van ontharding en waterinfiltratie. Vlaanderen is immers heel erg bebouwd waardoor water bij felle regenbuien al snel voor overstromingen zorgt. Ook uit deze tuin werd heel wat beton verwijderd. De ruimte toont ook het voordeel van vergroening, want eens kunnen vertoeven in een rustgevende en inspirerende omgeving is een mooie afwisseling op een schooldag. Ontharding levert ook verkoeling bij hittegolven op.”