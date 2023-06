Leerlingen picknicken voor kankerpatiënten in Deinze

Viskok van het Jaar komt heerlijke boterham­men beleggen in De Vaart: “We willen het stigma van de lege brooddoos weghalen”

In gemeenteschool De Vaart in Nevele (Deinze) kregen de leerlingen boterhammen op een hoogstaand culinair niveau. In het kader van de eerste Dag van de Volle Brooddoos van Stichting Pelicano kwam Viskok van het Jaar Baptiste Tieberghien de boterhammen beleggen. En die werden gesmaakt.