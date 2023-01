Leerlingen Leieparel oefenen met LEGO voor eerste LEGO-dag

Deinze Martine breidt modezaak uit met koffie- en theesalon in Tolpoort­straat: “Ik miste de gezellige babbels met de mensen”

Voor koffie of thee met een praline erbij kan je sinds kort terecht in Boutique et Boissons in de Tolpoortstraat 82. Vorig jaar opende Martine Dehollander daar de modezaak Petite Boutique, nadat ze haar koffie- en theehuis Lawrence House in het naburige pand overliet. Nu keert Martine deels terug naar de horeca.

3 januari