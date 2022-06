Leerlingen LEERNEst houden dorp proper

Deinze 25 papa’s winnen ontbijt­mand

De vzw Deinze Winkelstad heeft zondagvoormiddag de winnaars van de vaderdagactie bekendgemaakt. Sinds begin juni kon iedereen stempels verzamelen bij deelnemende handelaars en wie er 9 had verzameld, maakte kans op een ontbijtmand, gevuld met lokale producten. De manden werden op Vaderdag afgehaald aan het dienstencentrum Leiespiegel. “Lokaal kopen is belangrijker dan ooit”, zegt centrummanager Djaro Colpaert. “Met deze acties stimuleren we de mensen om in Deinze te kopen. In totaal werden er 530 stempelkaarten ingevuld en 25 papa’s gingen met een mand naar huis.”

