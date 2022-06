Leerlingen Het Leerbos beschilderen ruilkast voor de buurt

Deinze Burgemees­ter Jan Vermeulen slachtof­fer van phishing via mail

Heel wat burgemeesters in Vlaanderen kregen de voorbije weken te maken met phishing. Ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze was één van de slachtoffers. “Enkele weken geleden werden mails in mijn verstuurd naar enkele gemeenteraadsleden”, zegt Jan Vermeulen. “Ik weet al niet meer wat er exact in stond, maar het kwam erop neer dat mensen gevraagd werd om betalingen te doen. Gelukkig is er niemand op ingegaan. Ik heb ook geen klacht ingediend bij de politie. Het is ongelofelijk hoe die oplichters maar blijven proberen.”

26 juni