Leerlingen fietsschool voor volwassenen krijgen diploma

“Als je regelmatig fietst, sta je er niet altijd bij stil hoe belangrijk dat vervoersmiddel is voor je zelfredzaamheid”, zegtJoost Vermeersch, initiatiefnemer van de Fietsschool. “Volwassenen die leren fietsen, nemen makkelijker deel aan het sociaal leven, moeten minder hulp van anderen inschakelen en maken meer kans op tewerkstelling. Het is een moedige stap om het te leren op latere leeftijd, de voldoening als het lukt is dan ook bijzonder groot. Er waren dertien deelnemers ingeschreven voor deze reeks, waarvan er twaalf meerdere keren zijn gekomen. Acht kunnen reeds goed fietsen, waarvan er zeker vijf de sprong om in de stad te fietsen hebben gewaagd. We organiseren later nog reeksen. De bedoeling is om dit tweemaal per jaar te doen.”