Leerlingen De Veerboot trekken verkleed door Astene

Vriendin­nen Delphine en Katrien openen kledingwin­kel met café in Tolpoort­straat: “Een koffie of aperitief tijdens het shoppen maakt het nog gezelliger”

Het Panos-pand in de Tolpoortstraat in Deinze krijgt na 8 jaar een nieuwe bestemming. Het eerste weekend van maart openen de vriendinnen Delphine Van den Berghe (39) en Katrien De Vriese (41) er Knus, een kledingwinkel waar je ook een koffie of aperitief kan drinken. Voor Delphine is het haar tweede zaak in de straat, want aan de overkant heeft ze Zuskus met haar zus Isabelle.