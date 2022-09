Leerkracht Lucas (30) dingt mee naar Schaal van Pascale: “Ik had twee weken de tijd om te leren pottenbakken”

Tien lessen

“Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en in augustus vorig jaar heb ik mij op aanraden van mijn moeder samen met mijn vriendin ingeschreven voor een workshop keramiek”, zegt Lucas. “Van september tot november heb ik bij Sandra Art in Poesele tien lessen gevolgd. Niet lang daarna zag ik de oproep van Pascale Naessens waarbij men kandidaten zocht voor het programma. Ik heb mij in een impulsieve bui onmiddellijk ingeschreven. Maandlang heb ik niets gehoord tot ik in april een telefoontje kreeg van VTM. Na een testdag was ik er aanvankelijk toch niet bij, maar twee weken voor de start van de opnames kreeg ik alsnog de boodschap dat ik geselecteerd was. Het enige wat ik al ooit in keramiek had gemaakt waren drie kleine, ongelijke potjes die ik nog niet eens zelf had geglazuurd. De tijd drong, dus ik moest snel handelen.”