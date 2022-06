Ledenaantal Het Land van Nevele blijft groeien

Voorzitter Stefaan De Groote ziet het aantal geïnteresseerden in de geschiedenis van de regio Nevele gestaag stijgen. “Het record van 718 leden vorig jaar werd nu al verbroken dankzij de dames Carine Van Couter uit Merendree en Els Neirynck uit Aalter”, zegt Stefaan. “Met 720 leden hebben we een nieuw record en we hopen dat dit aantal nog verder groeit de komende maanden. Begin dit jaar verrasten we onze leden met een gratis heruitgegeven roman van Cyriel Buysse. Maar er zijn nog plannen in 2022. Op 7 oktober organiseren we bijvoorbeeld een voorstelling van het ‘Gezin van Paemel’ in het Leietheater van Deinze. Het gaat om het authentieke verhaal in een hoogtechnologische setting door theaterhuis SkaGen. Volgend jaar willen we de honderdste verjaardag van het overlijden van de Nevelse schrijfster Virginie Loveling onder meer herdenken met een pittig biertje: ‘Virginie’.”