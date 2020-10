Laura (27) kan honden opleiden om corona te detecteren: “100 procent sluitend? Nee, maar dat zijn medische testen ook niet”

De drie mama’s en Ferm Petegem openen eerste troostplek

11 oktober In het Martinuspark in Deinze werd zaterdag de eerste troostplek van de stad geopend. Op initiatief van Ferm Petegem en ‘de drie mama’s’ kan je op deze plaats rust en kracht vinden wanneer het even moeilijk gaat. De inhuldiging ging gepaard met pakkende getuigenissen en mooie muziek.