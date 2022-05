Landegemse scholen kaarten onveilige verkeerssituatie aan tijdens fietstocht

De ouderraden van twee scholen in Landegem werken al jaren samen om de verkeersveiligheid in het dorp te verhogen. In september vorig jaar organiseerden de ouders van De Berenboot nog een actie met ludieke verkeersborden waarop foto’s van hun eigen kinderen pleitten voor een veilig traject tussen de kleuterschool en de toekomstige kinderopvang in de lagere school ‘t Wilgennest.

“Dit schooljaar werden de ouders via een enquête bevraagd over verschillende verkeerssituaties in Landegem en hun route naar school”, zegt Leontine Dhondt. “Enkele aandachtspunten zijn het ontbreken van fietspaden aan de kerk en in de Bovenstraat, te smalle voetpaden, de aanwezigheid van zwaar verkeer, sluipverkeer en de snelheidslimieten van 30 of 50 kilometer per uur die worden overschreden. Enkele suggesties zijn dat de fietsstraten worden uitgebreid, dat de voetpaden worden verbreed, dat er bijkomende signalisatie komt en het zwaar verkeer wordt vermeden uit het dorpscentrum.”

“De resultaten van onze enquête hebben we tijdens een ontbijtvergadering voorgesteld aan het stadsbestuur en enkele vertegenwoordigers van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. We vinden het belangrijk dat zij de pijnpunten in het verkeer op weg naar school ook echt kunnen zien en daarom namen we hen eerst mee op een fietstocht van aan het station van Landegem en via De Berenboot tot aan ’t Wilgennest. Onze bezorgdheden werden met veel begrip onthaald en er staan enkele projecten op til om de verkeersinfrastructuur te verbeteren”, besluit Leontine Dhondt.