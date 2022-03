Landegem krijgt muziekschool: KADE Deinze opent vijfde filiaal in ’t Wilgennest

LandegemDe academie voor deeltijds kunstonderwijs KADE breidt op 1 september 2023 uit met een filiaal in Landegem. De stad had al een tijdje de gemeenteschool ’t Wilgennest op het oog en nu werd dit ook definitief afgeklopt door het stadsbestuur. “We starten enkel met muziek, maar op lange termijn kunnen we er ook een opleiding beelden kunsten voorzien”, zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V).

Sinds 1 september vorig jaar varen KADE Podiumkunsten, de vroegere muziekacademie, en KADE Beeldende Kunsten, de vroegere kunstacademie, samen één koers onder de naam KADE. Deze Kunstacademie Deinze, die gevestigd is in de Kalkhofstraat in Deinze-centrum, heeft ook afdelingen in Sint-Martens-Latem, Nazareth, Kruishoutem en Olsene en vanaf 1 september 2023 komt daar ook Landegem bij.

“In het vroegere onafhankelijke Nevele was er al lang vraag naar een nieuwe kunstacademie”, zegt directeur Geert Dhondt. “Sinds de fusie met Deinze in 2019 is de vraag nog meer toegenomen en dus zijn we beginnen zoeken naar een geschikte locatie. Landegem is door haar centrale ligging, de nabijheid van een treinstation en bevolkingsdichtheid de beste optie. Voor kinderen uit Merendree of Hansbeke is de afstand naar Deinze-centrum nu nogal ver, maar Landegem is perfect bereikbaar. KADE heeft al sinds de jaren 70 filialen in Kruishoutem en Zulte en de meest recente is Nazareth, die er zo’n twintig jaar geleden bijkwam. Met Landegem breiden we nu uit naar het noorden. Ook op ecologisch vlak is dit een meerwaarde, want mensen hoeven zich niet meer zo ver te verplaatsen met de auto.”

Populairste tak

Met de gemeenteschool ’t Wilgennest is er nu ook een exacte locatie gekend. De school wordt momenteel volledig verbouwd en enkele lokalen zullen ter beschikking staan van KADE. “De bouwplannen van ’t Wilgennest worden aangepast voor de komst van KADE”, zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V). “Voorlopig starten we enkel met muziekonderwijs voor kinderen van 6 tot 12 jaar. We willen ook graag beeldende kunsten aanbieden en op lange termijn moet dat zeker mogelijk zijn.” Geert Dhondt vult aan: “Van alle 2.600 leerlingen volgen er zo’n 1.400 muziek, wat het de populairste tak van onze academie maakt. Willen de leerlingen na hun twaalf jaar verdergaan met muziek, dan zijn ze welkom in onze hoofdfiliaal in Deinze om hun opleiding verder te zetten.”

KADE en ’t Wilgennest zijn ondertussen geen vreemden meer voor elkaar. “Sinds drie jaar zetten we samen onze schouders onder het project Kunstkuur”, zegt Geert Dhondt. “Het laatste wapenfeit was de musical De Mestkever, waar 170 leerlingen van de school aan meewerkten. De musical was een groot succes en is een voorbode van onze toekomstige samenwerking. Er is een grote gretigheid naar muziek en met de aanwezigheid van KADE zullen de kinderen in ’t Wilgennest nog meer getriggerd worden.”