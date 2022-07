Landbouwers protesteren tegen Natuurpunt in Vallei van de Oude Kale: “Boeren worden onder druk gezet om landbouwgrond te verkopen”

In een weide van landbouwer Marc Bauwens langs de Landegemstraat tussen Vosselare en Landegem (Deinze) verzamelden vrijdagvoormiddag zo’n 35 collega’s om hun hart te luchten over Natuurpunt. Op een groot plakkaat staat het volgende te lezen: “Natuurpunt koopt landbouwgrond op van jonge boeren in landbouwzone; met jullie lidgeld tegen de afspraken in, gemaakt door landbouw en natuur. Alle middelen zijn goed... duistere opkopers, chantage en dreigementen. Dit kan niet, dit is een brug te ver.” Naast het bord zit een pop van stro met daarop een visitekaartje van Toon Spanhove, de conservator van Natuurpunt die in de regio actief is.

De regio waarover het gaat is de Vallei van de Oude Kale, een gebied dat zich uitstrekt van Nevele tot Lovendegem. “In 1996 werden op de milieuraad van het toenmalige onafhankelijke Nevele overeenkomsten gemaakt om dit mooie stukje valleigebied te behouden", zegt Marc Bauwens. “Zo mogen plaatselijke landbouwers er weides hebben. Jarenlang was er een goede verstandhouding tussen landbouw en natuur, maar met de komst van de huidige conservator van Natuurpunt is de situatie veranderd. Zo werd er al meermaals klacht ingediend tegen de landbouwers omdat ze hun weides herzaaiden. Maar wat ons vooral stoort is dat Natuurpunt allerlei middelen inzet om deze landbouwgebieden te veroveren zodat ze die kunnen omvormen tot natuurgebied.”

Chantage

De weide waar Marc de actie organiseert was volgens hem ook gegeerd door Natuurpunt. “Dit stuk grond kwam te koop en omdat ik het pacht, kreeg ik het voorkooprecht”, zegt Marc. “Natuurpunt had mij gevraagd om het voorkooprecht af te geven. Indien ik dit niet zou doen, zou men bieden op alle andere te koop aangeboden percelen. Ook op een stuk grond vlak naast stallen, een huiskavel die heel belangrijk is voor mijn bedrijf. Ik heb mijn voorkooprecht niet afgegeven en als wraak werd er geboden op die andere percelen. Dit heeft de prijzen van de gronden de hoogte in gejaagd. Zo heeft men met het lidgeld van de leden van Natuurpunt veel geld uit onze zakken geklopt. Zo'n manier van onderhandelen noem ik chantage. Ook van andere landbouwers uit de streek hoor ik soortgelijke verhalen. We hebben niets tegen het ontwikkelen van natuurgebied, maar dat men boeren onder druk zet om hun vruchtbare grond te verkopen, dat kan gewoon niet.”

Geen conflict

Toon Spanhove, de geviseerde Natuurpunt-conservator betreurt de actie. “Dit gebied staat al meer dan 50 jaar als valleigebied aangeduid op het gewestplan", zegt Toon. “In dit gebied gaan landbouw en natuur mooi samen en dit wordt bepaald door enkele restricties. Oude grachten en greppels worden beschermd en ploegen en inzaaien mag daar niet. Hier wordt al eeuwen aan landbouw gedaan en met Natuurpunt streven we naar het behoud van de historische graslanden. Ik zie dan ook geen conflict met de landbouwers en ik werk al jaren aan een goede verstandhouding.”

“Ik heb de openbare verkoop van de landbouwgrond waarover meneer Bauwens spreekt gevolgd, maar Natuurpunt heeft niet geboden op dat perceel”, vervolgt Spanhove. “De prijzen gingen wel zeer hoog, volgens mij veel te hoog voor landbouwgrond. Men richt de pijlen onterecht op Natuurpunt, want de druk op de grondprijzen is niet onze schuld. Men kan mij niet verwijten dat ik geen moeite doe om natuur en landbouw met elkaar te verzoenen. Ik ben altijd bereid om in dialoog te treden.”

