Laatste telg van familie beroemde schrijver Cyriel Buysse overleden

De Heemkundige kring Het Land van Nevele meldt dat Nadine Buysse, de kleindochter van Cyriel Buysse is overleden. Uit de pen van de uit Nevele afkomstige schrijver vloeiden romans zoals Het recht van de sterkste (1893) en het toneelstuk Het gezin van Paemel. Cyriel had met zijn vrouw Nelly Dyserinck één zoon, René, en die had op zijn beurt twee kinderen: Guy en Nadine. Guy overleed op jonge leeftijd, zodat met Nadine de rechtstreekse familietak van Cyriel Buysse is uitgestorven.

Volledig scherm Cyriel Buysse, een beroemde Vlaamse schrijver en de grootvader van Nadine. © kos

Nadine woonde jarenlang op de Molenheuvel in Deurle (Sint-Martens-Latem), waar haar grootvader ooit zijn paalwoning had. Deze liet hij bouwen om er tussen 1913 en zijn dood in 1932 rustig te kunnen schrijven. Dorpsgenoot en dichter Eddy Vaernewyck, die bevriend was met Nadine, deelde het nieuws van het overlijden mee. “Ontelbare keren nam ik Buysse-liefhebbers mee op sleeptouw door haar schitterend domein, waarbij Nadine niet te beroerd was om bij goed weer ook haar villa open te stellen, zodat de deelnemers konden genieten van het prachtige uitzicht over de Leiemeersen. Mijn laatste bezoek dateert van 28 november 2021, met een groep Nederlandse Buysse-fanaten. Zoals altijd vertelde ze vol enthousiasme over haar grootvader, de molen en het domein waar zij zo aan gehecht was. Na het recente overlijden van Jo Decaluwé verdwijnt opnieuw iemand die nauw betrokken was bij de literaire nagedachtenis van een van Vlaanderens grootste vertellers.”

Nadine was ook eigenares van het molentje van Cyriel Buysse. Deze kleine staakmolen bouwde hij in 1922 naast zijn paalwoning aan de Muldersdreef in Deurle. Zijn zoon René erfde de molen in 1932 en in de jaren 60 kwam die in handen van zijn weduwe en kinderen Guy en Nadine. Zo’n 20 jaar geleden werd de staakmolen beschermd erfgoed en werd hij gedemonteerd, in afwachting van restauratiewerken. Momenteel liggen de onderdelen in de loods van de technische dienst van de gemeente Sint-Martens-Latem. Wat er mee zal gebeuren is nog niet duidelijk.