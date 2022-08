Kwb Astene organiseert sneukeltoer door Deinze

Deinze Driedaags schutters­feest gestart met kleurrijke openingsce­re­mo­nie

Het Europees Schutterstreffen is vrijdagavond van start gegaan in Deinze. Tijdens een plechtige ceremonie werden in de tuin tussen het mudel en het Leietheater twaalf vlaggen gehesen. Naast de Europese, de Vlaamse en de Belgische vlag, wapperen ook de vlaggen van Oekraïne, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Nederland, Polen, Tsjechië en Zweden in Deinze. Na de openingsplechtigheid begaven alle delegaties, waarvan de meesten in kleurrijke uitrusting, zich naar het festivalterrein op de parking van de Brielpoort. Zaterdagmiddag barst het schuttersfeest los met 218 schutterskoningen en 89 schuttersprinsen die schieten voor de Europese titel. Meer info over de festiviteiten vind je via deze link.

19 augustus