Kunstige Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois verwelkomen supporters in WK-dorp Moulin Rouge

Nog enkele nachten slapen en dan zwaaien op woensdag 23 november de deuren open van Moulin Rouge, het WK-dorp van Deinzenaren Sam De Cuyper en Nils D’hondt in een oude fabrieksloods van de vroegere Molens van Deinze. In 2019 sloot daar na 130 jaar de fabriek van Dossche Mills en momenteel bouwen projectontwikkelaars 3D Real Estate en Atenor er de woonsite Liv - The Molens. In afwachting kan er minstens drie keer gesupporterd worden voor de Rode Duivels op het WK in Qatar.

Het grote scherm hangt klaar, de bar is geïnstalleerd en ondertussen zorgt graffitikunstenaar Michel Steppe (30) uit Nazareth voor extra kleur. Steppe is de man die zanger Luc De Vos in de Gentse wijk Sluizeken vereeuwigde. “Op vraag van Sam en Nils heb ik de twee bekendste spelers van ons nationale elftal vereeuwigd in onze Belgische driekleur”, zegt Michel. “Hiervoor heb ik uitsluitend graffiti gebruikt. Zondag heb ik de achtergrond geschilderd en dinsdag ben ik op basis van foto’s aan de gezichten beginnen. Thibaut is ondertussen volledig afgewerkt en nu leg ik de laatste hand aan Kevin. Op de silo voor de loods komt nog het logo van Moulin Rouge.”

Lokale dj’s

Sam De Cuyper en Nils D'hondt zijn alvast tevreden met het resultaat. “We willen meer doen dan enkel de wedstrijden uitzenden”, zegt Sam. “Zo zorgen lokale dj’s voor en na iedere wedstrijd voor muziek. Op woensdag 23 november spelen de Rode Duivels om 20 uur tegen Canada. De deuren openen al om 16 uur en vanaf 17 uur is er muziek van onder andere het duo Sïmplex uit Vinkt. Tussen 18 en 19 uur is er happy hour en na de wedstrijd draait Intens Kollektief plaatjes tot middernacht.” Nils vult aan: “Ook voor de volgende wedstrijden op zondag 27 november en donderdag 1 december hebben we lokale dj’s gevraagd, waaronder Red D. We hopen dat België minstens nog een vierde wedstrijd speelt, want dat zou op zondag 4 december zijn. De toegang is steeds gratis.”

Volledig scherm Het gezicht van Kevin De Bruyne is nog niet volledig klaar, dat van Thibaut Courtois wel. © Anthony Statius

