Kunstenares Katrijn (39) fleurt spoorwegviaduct op met muurschildering

In totaal krijgen vier spoorwegtunnels in Deinze muurschilderingen. Zo komen er kunstwerken op de muren van de twee fietstunnels in de Sint-Huberstraat en in de tunnel in de Velostraat. “De drie fietstunnels in Petegem-aan-de-Leie worden in samenspraak met de stad door Infrabel voorzien van muurschilderijen”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Hiervoor werd kunstenaar Siegfried Vynck uit Oostende aangesteld. Hij zal in zijn werk aan de Vélostraat accenten leggen die verwijzen naar de speelgoedindustrie in Deinze. In de twee tunnels in de Sint-Hubertstraat schildert Vynck met een knipoog naar mooie plekjes in onze stad, en zullen ook de Leieschilders een plaats krijgen. We willen in onze stad echt investeren in kunst in de openbare ruimte.”