Kunstbiënnale in Brielpoort beleeft recordeditie, met 150 deelnemers: “Verdubbeld in amper vier jaar tijd”

DeinzeAan creativiteit geen gebrek in Deinze, want voor de zeventiende editie van de kunstbiënnale schreven zich maar liefst 150 lokale kunstenaars in. Een record en bijna een verdubbeling ten opzicht van 2018, toen er 87 mensen ingeschreven waren. De kunstwerken zijn vanaf zaterdag 30 april een week lang te bezichtigen in zaal de Brielpoort. Wij gingen al eens een kijkje nemen.

Sinds 1989 organiseert de stad Deinze in samenwerking met de stedelijke cultuurraad een tweejaarlijkse tentoonstelling voor Deinse kunstenaars. In de Brielpoort brengt kunstenaar Geert Colpaert (63) alles in gereedheid voor deze kunstbiënnale. Geert nam zelf verschillende keren deel en werd opnieuw aangesteld als curator. Zijn taak is om de kunstwerken op een zo goed mogelijke manier te presenteren aan het publiek.

“Voor mij is het de vierde fysieke editie als curator,” zegt Geert. “In 2020 werd de tentoonstelling afgeblazen door het coronavirus en toen hebben we wel een online brochure met alle werken uitgebracht. Terwijl er in 2014 een kleine zeventig deelnemers waren, telden we er in 2020 al 123 en dit jaar hebben we de kaap van 150 bereikt. Van iedere kunstenaar werd één werk geselecteerd. Het is een enorm puzzelwerk om alles een plaats te geven. Iedereen heeft een eigen stijl en ik probeer de werken te groeperen volgens thema, maar dat is niet evident. Het is een mooie mix geworden van werk van startende kunstenaars en ervaren mensen.”

Volledig scherm Installaties op de kunstbiënnale. © Anthony Statius

Volledig scherm Kunstwerken op de biënnale in Deinze. © Anthony Statius

Fusie met Nevele

“Er zijn meer mensen actief in de beeldende kunsten dan je zou denken”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “We willen lokaal cultuurtalent voldoende ondersteunen en de nodige kansen geven met de laagdrempelige biënnale. Deze tentoonstelling is voor kunstenaars die wonen, werken of studeren in Deinze. Met 150 deelnemende kunstenaars mogen we spreken over een recordeditie. Natuurlijk heeft de fusie met Nevele hier ook mee te maken, maar het is opvallend dat het aantal in amper vier jaar tijd verdubbeld is. Omwille van het groot aantal deelnemers en om de kwaliteit van de inzendingen te bewaken, beoordeelde en selecteerde een vakjury de binnengekomen voorstellen en werd er per kunstenaar één werk geselecteerd. Een catalogus biedt een overzicht van alle deelnemende kunstenaars en wordt te koop aangeboden tijdens de biënnale.”

Volledig scherm Ook het coronavirus zorgt voor inspiratie. © Anthony Statius

Volledig scherm Kunstwerken op de biënnale in Deinze. © Anthony Statius

Nocturne

“Wie de tentoonstelling ‘s avonds wil bezoeken, is welkom op woensdag 4 mei”, zegt Rita Rogiers, voorzitster van de cultuurraad. “Tijdens deze nocturne is er om 19.30 uur een gratis optreden van ‘Blue & Broke’. Deze Hansbeekse formatie speelt songs van haar plaat ‘Edward’, waar elke song gebaseerd is op een schilderij van Edward Hopper, aangevuld met andere nummers die een link hebben met kunst.”

Ook poëzie krijgt een prominente plaats op de biënnale. Stadsdichter Steven Van de Putte creëerde een poëziehoek met werk van het collectief DéCéDé. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 8 mei. Je kan de tentoonstelling alle dagen bezoeken van 14.30 tot 17.30 uur, op woensdag 4 mei ook van 10 tot 12 uur en van 14.30 tot 21 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.deinze.be/biennale.

Volledig scherm De voorbereidingen voor de kunstbiënnale in Deinze. © Anthony Statius