KSA Petegem vervangt Muurfuif door zomerbar

Deinze K3 en Mega Mindy zingen op tweede Balloonmee­ting

K3 en Mega Mindy komen optreden in Deinze. Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus zijn Julia, Hanne en Marthe en Mega Mindy te gast op de Balloonmeeting, die voor de tweede keer in Deinze plaatsvindt. Het evenement verhuisde vorig jaar van Eeklo naar Deinze en de eerste editie op de nieuwe locatie was met 35 luchtballonnen en 15.000 bezoekers alvast een succes. Toen stonden Samson en Marie op het podium. De rest van het programma voor de komende Balloonmeeting wordt later bekendgemaakt, maar fans kunnen alvast het liedje 10.000 luchtballonnen instuderen. Meer info via www.avsballoonmeeting-staddeinze.be.

14 juni