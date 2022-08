Kruispunt Grote Heirenthoek-Brouwerijstraat krijgt make-over, N-VA wil sneller veilige oversteek

Volgens Karlien De Paepe is de verkeerssituatie aan de Brouwerijstraat ter hoogte van de Grote Hereinthoek gevaarlijk voor fietsers. “De zichtbaarheid van de fietsers is er zeer beperkt en ook autobestuurders worden niet geattendeerd op mogelijk overstekende fietsers”, aldus De Paepe. “Om te zien of er een auto vanuit Hansbeke komt, moet je als fietser die uit de richting van Landegem komt in het midden van de straat staan. Ik woon daar vlakbij en dikwijls kom ik zelf in conflict met een automobilist. De verkeerscommissie behandelde dit punt in het verleden en vroeg ook om maatregelen. We stellen echter vast dat er niets verandert. We vragen aan het stadsbestuur om dit kruispunt dringend veiliger te maken.”