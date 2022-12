Kristin en Annelies zijn eerste stedelijke gemeenschapswachten van Deinze: “Leukste aan de job? Het sociaal contact met de burgers”

DeinzeDe ogen en de oren zijn van de burgemeester en de burgers. Dat is de taak van Kristin Pattyn (56) en Annelies Wauters (39), de twee nieuwe gemeenschapswachten van de stad Deinze. Ze waken al enkele maanden over de veiligheid en de leefbaarheid in alle zeventien dorpen en vanaf vandaag doen ze dat in hun paars uniform. “De meerderheid van de mensen die we aanspreken, is vriendelijk en luistert wanneer we een opmerking maken.”

Het stadsbestuur van Deinze nam begin september Kristin Pattyn uit Astene (Deinze) en Annelies Wauters uit Wondelgem (Gent) als gemeenschapswachten in dienst. Hun opleiding is nu afgerond en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) stelt hen graag voor aan de inwoners.

“We hebben in het verleden nog gemeenschapswachten gehad, maar deze werden aangestuurd door de politie”, zegt Jan Vermeulen. “Nu zal dit vooral vanuit het stadhuis gebeuren. De taak van een gemeenschapswacht is vooral preventief. Kristin en Annelies zullen regelmatig in hun herkenbaar uniform in Deinze patrouilleren om problemen en overlast te voorkomen en beter op te volgen. Ze merken bijvoorbeeld schade aan signalisatie of bestrating op of ze stellen zwerfvuil of een geval van sluikstort vast. Ze kunnen snel de bevoegde stadsdienst op de hoogte brengen en er zo voor zorgen dat het niet erger wordt. Ze zijn enerzijds een direct aanspreekpunt voor onze inwoners en anderzijds kunnen ze burgers wijzen op een inbreuk op het politiereglement zoals een hinderlijke inname van de openbare weg of foutief parkeren. Eigenlijk nemen ze een deel van mijn takenpakket over. Noem hen gerust de ogen en de oren van de burgemeester, maar ook van de burgers.”

Quote Deinze is een mooie stad en we willen onze burgemees­ter trots maken door dit zo te houden Kristin Pattyn, Gemeenschapswacht

Ondertussen konden Kristin en Annelies al even proeven van de job. “Een concreet voorbeeld van ons takenpakket is controleren of de schoolstraat in de Tolpoortstraat wordt gerespecteerd”, zegt Kristin. “Een voorbeeld van een sensibiliseringsactie is vrouwen op de Markt aanspreken wanneer hun handtas openstaat. Ook auto’s die op het voetpad geparkeerd staan of meldingen van sluikstort zijn voor ons. We controleren ook of de omgeving rond de vuilnisbakken proper zijn. Deinze is een mooie stad en we willen onze burgemeester trots maken door dit zo te houden.”

Dankbaarheid

Annelies vult aan: “Het mooiste aan de job? Dat is het sociaal contact met de inwoners. De meerderheid van de mensen die we aanspreken, is vriendelijk en luistert wanneer we een opmerking maken. Nu we ons uniform dragen, merken we dit nog meer. Er is veel dankbaarheid en wanneer iemand klaagt, antwoorden we dat we dit met de beste bedoelingen doen. Het feit dat we iets zinvol doen voor Deinze geeft ons voldoening.”

“GAS-boetes opstellen mogen de gemeenschapswachten voorlopig niet doen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Ze volgen momenteel een opleiding en vanaf het voorjaar zullen ze GAS-boetes kunnen opstellen als we een inbreuk op het politiereglement vaststellen. Momenteel gebeurt dit door een sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen.”

