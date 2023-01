Kris Malego heropent na acht jaar Café Clues: “Ik ben altijd blijven geloven in de stationsbuurt”

DeinzeDe comeback van het jaar in de Deinse horecawereld is nu al die van Kris Malego (48). Na een pauze van acht jaar heropent de sympathieke cafébaas zijn café Clues en samen met enkele vrienden richtte hij een vzw op die ook voor muziek aan het Statieplein zal zorgen. De dj’s Paul Wise en lokale house-held Red D bijten op vrijdag 20 januari de spits af. “In Gent lachen ze met Deinze omdat er geen uitgaansleven is en dat moet veranderen”, zegt Kris.