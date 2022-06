Krekelstraat herademt na doortocht van storm Franklin: “We zijn er al bij al nog goed vanaf gekomen”

DeinzeDrie maanden na de doortocht van de verwoestende storm Franklin, ziet de Krekelstraat er niet meer uit als het decor van een rampenfilm. Het puin is geruimd en de herstellingswerken aan een aantal woningen zijn al aangevat. Toch zijn nog steeds twee huizen onbewoonbaar. We spraken met twee bewoners over hoe het met hen gaat na die vreselijke februarinacht.

Zondagavond 20 februari rond halfelf werd de Krekelstraat in Deinze getroffen door storm Franklin. Het dak van een hoekwoning op de Poelstraat werd afgerukt door de wind en belandde zo op de twee huizen daarnaast. Het huis naast de hoekwoning bleef gespaard, maar de ravage aan de andere huizen was enorm. Een bewoonster van een woning is op het nippertje aan de dood ontsnapt. Er vloog een zware draagbalk door het raam van de woonkamer, waar ze net daarvoor nog vertoefde. Als bij wonder zijn er die nacht geen gewonden gevallen.

De 93-jarige bewoonster Clarisse Vanhauwaert herinnert zich nog steeds goed wat er die nacht gebeurd is. “Ik lag al in in mijn bed toen ik een enorme knal hoorde, precies een bom. Ik dacht eerst dat het mijn bovenbuur was, maar een andere bewoner is even later komen zeggen dat ons dak was weggevlogen. Ik heb dan een nachtje in het ziekenhuis geslapen. Hoewel, geslapen is veel gezegd. Ik heb geen oog dicht gedaan van de emoties natuurlijk. De weken nadien kon ik bij mijn dochter verblijven die me wel zeer goed verwend heeft. Dat was misschien nog een geluk bij een ongeluk”, lacht Clarisse. “Ik wil bij deze trouwens nog eens alle mensen bedanken die ons die avond zo goed geholpen hebben: de brandweer, de politie en ook de burgemeester. Die stond hier vrijwel direct nadat het gebeurd was.”

Werklui hebben de bovenverdieping waterdicht gemaakt waardoor Clarisse na drie weken weer in haar appartementje kon. Haar bovenburen hebben echter minder geluk. De bovenverdieping is nog steeds onbewoonbaar en er is geen elektriciteit. Eén van de bovenburen woont nog steeds bij haar ouders. Een andere dame betrekt een huis van de gemeente.

‘Al erger gezien’

“Het is bijzonder erg wat er gebeurd is, maar we zijn er al bij al goed vanaf gekomen”, vertelt de kranige dame. “In de Tweede Wereldoorlog heb ik wel erger meegemaakt. Ik woonde als kind op het einde van de Warandestraat in Deinze. Op een bepaald moment viel er daar op twintig meter van ons huis een petroleumbom die gelukkig niet ontploft is. Toen zijn we echt maar op het nippertje ontsnapt aan een drama. Daarmee vergeleken was dit maar klein bier”, aldus Clarisse.

17 ton zware dak

De werken aan het hoekhuis waarvan het immens grote dak is losgerukt, zijn momenteel volop bezig. “We zijn vorige week gestart en we schatten toch nog een tweetal weken extra werk te hebben”, dakwerker vertelt Gill Van Looy (34) ons. We vragen hem of hij een verklaring heeft hoe dat dak zomaar kan loskomen. “Als er één stuk loskomt en een extreem krachtige wind kan er zich onderzetten, vliegt de rest van het dak weg. De kracht moet enorm geweest zijn want het is een zeer groot dak dat maar liefst 17 ton het woog. We zijn het dak nu extra stevig aan het verankeren zodat dit hopelijk nooit meer gebeurt. Het is in deze hitte wel puffen en zweten, maar we doen ons best”, glimlacht de sympathieke werkman.

Even verder bellen we nog aan bij Tessa. Haar woning ving ook een serieus deel van het weggewaaide dak op. Een zware balk doorboorde de woonkamer, waar Tessa tien minuten voordien nog zat. Ook zij moet over een goede engelbewaarder beschikken. “Een bulderende wind”, vertelde ze ons indertijd. “Met daarna een doffe knal. Het was een geluid dat ik van m’n leven nog niet had gehoord.”

Het dak is momenteel netjes hersteld, net als de dakgoten. Enkel de dichtgetimmerde woonkamervenster verraden nog dat het huis zwaar in de klappen gedeeld heeft. “Wij zijn altijd in ons huis kunnen blijven wonen, maar leven in zo’n donkere woonkamer is toch ook niet alles. Er is echter beterschap op komst. Volgende week komen ze eindelijk de ramen leveren waardoor we weer van het zonlicht kunnen genieten. Daar kijken we enorm naar uit”, besluit Tessa.

De huizen van Tessa’s buren zijn evenwel nog steeds niet bewoond. Haar buur Marc Eeckhout kregen we niet te pakken.

