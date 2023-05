Koks-in-opleiding Sint-Theresia bereiden 200 maaltijden voor kansarmen

MIJN TUIN. Welkom in het 187 jaar oude park van Graaf Renaud de Kerchove (74): “De azalea’s en rododen­drons werden nog geplant door mijn voorouders”

Rozenperkjes tussen een gladgestreken gazon met halverwege een fonteintje, of net één brok wilde natuur? Zo divers de ‘groene smaak’ van de Vlaming is, zo divers zijn de Vlaamse tuinen. In deze reeks gaan wij op zoek naar de bijzonderste groene oases, en landen doen we vandaag bij graaf Renaud de Kerckhove (74) in Lochristi. Al 35 jaar steekt hij graag zélf de handen uit de mouwen in zijn park — ruwweg vijftig voetbalvelden groot, en zo mooi dat er zelfs een festival rond gebouwd werd. Wij snoven er de geur op van vers gemaaid gras en... karamel, zowaar.