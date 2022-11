Koetshuis getroffen door vandalisme

Hansbeke/Deinze Het verhaal van de Gentse Barge bij Arscene

Wie het verhaal over de Barge wil horen, is op zondag 13 november welkom bij cultuurhuis Arscene in Hansbeke. Op uitnodiging van de heemkundige kring Het Land van Nevele komt kunstwetenschapper Sophie Huysman vertellen over de historische reconstructie van de beroemde Gentse trekschuit. De barge voer van 1624 tot 1911 op de Brugse Vaart en passeerde dus eveneens door het Land van Nevele. Aan dit vaartuig zijn heel wat verhalen verbonden, want zelfs koningen en koninginnen lieten zich er graag mee vervoeren. Iedereen is welkom om 10.30 uur in Arscene in Reibroekstraat 37a in Hansbeke. De toegang is gratis.

8 november