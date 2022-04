KMSK Deinze gaat in zee met gamingplatform: “Door spelletjes te spelen, kan je abonnementen of merchandise winnen”

In dienstencentrum Leiespiegel in Deinze werd vrijdag de samenwerking tussen ACA Football Partners, de nieuwe eigenaar van 1B-club KMSK Deinze, en DEA uit de doeken gedaan. DEA staat voor Digital Entertainment Asset en het is een GameFi-platform, waarbij je door games te spelen inkomsten kan genereren (finance).

Digitaal ruilkaartenspel

DEA werd in 2018 opgericht door Naohito Yoshida en het heeft een eigen cryptomunt, namelijk de DEAPcoin, marktplaats voor NFT’s en een eerste eigen game JobTribes, een soort digitaal ruilkaartenspel waar je NFT’s als speelkaarten verhandelt. Een NFT of non-fungible token is een uniek digitaal eigendomscertificaat. Dit certificaat is gekoppeld aan een digitaal object zoals een afbeelding, een film of een liedje. “Concreet zal KMSK Deinze nieuwe sponsors kunnen aantrekken die NFT’s of game-items kunnen kopen via ons platform”, legt Mitshushi Ono van DEA uit. “Deze sponsors kunnen investeren in NFT-kaarten om in het online kaartspel JobTribes te gebruiken. De NFT-kaarten op ‘JobTribes’ beelden echte jobs uit. Zo krijgt KMSK Deinze-spits Lennart Mertens een eigen kaart. We zijn ook van plan om speciale kaarten te maken voor de supporters van de club en voor burgemeester Jan Vermeulen, om op die manier een directe link te leggen tussen het project en de lokale gemeenschap.”

Abonnement winnen

Hiroyuki Ono, CEO van ACA Football Partners, wijst op de voordelen voor de supporters van KMSK Deinze. “Indien een sponsor investeert in een NFT-kaart, dan kan de club deze uitlenen aan supporters, zodat ze er spelletjes mee kunnen spelen”, zegt Ono. “Indien zij één van de games van DEA, die er nu zo’n zestal heeft, dagelijks gedurende een kwartier of twintig minuten spelen, dan worden zij hiervoor beloond in digitale valuta of cryptomunten. Supporters die beloningen verdienen via deze Play to Earn-games (spelen om te verdienen, nvdr.) kunnen deze omzetten in euro’s, maar kunnen deze ook binnen de club gebruiken, bijvoorbeeld voor eten en drinken of voor merchandise. Wie gedurende een langere termijn deze games speelt, kan bijvoorbeeld een abonnement voor de matchen van KMSK Deinze van een volledig speelseizoen winnen. Terwijl je vroeger betaalde om spelletjes te spelen, kan je er nu iets voor terugkrijgen. Dat is het volledig vernieuwende concept dat we via KMSK Deinze willen introduceren bij een breed publiek. Een voetbalclub lijkt ons de ideale manier om dit publiek te bereiken. De eerste stap is nu om sponsors te zoeken die willen investeren in NFT’s.”

Meer info op www.kmskdeinze.be.