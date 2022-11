Klanten Driespoort Shopping schenken speelgoed en kinderschoenen aan kansarme kinderen

“Ook dit jaar werd een inzameling georganiseerd en dit leverde opnieuw honderden stukken speelgoed op”, zegt Yannic Demeyer van Driespoort Shopping. “Voor het eerst werden ook kinderschoenen ingezameld. De welzijnsorganisaties controleren of alles bruikbaar is en ze zorgen ervoor dat er pakketten worden gemaakt die de juiste kinderen bereiken. In totaal gaat het om zo’n 200 kinderen uit kansarme gezinnen.”

Marie Scheirlinck van De Zonnebloem in Nevele is tevreden met de opbrengst. “De voorbije jaren hebben we door het coronavirus het speelgoed van de acties aan huis geleverd. Dit jaar schenken we de pakketten tijdens een groot Sinterklaasfeest in zaal Novy op zaterdag 26 november. We merken dagelijks dat het aantal gezinnen in armoede stijgt. Deze acties doen e met veel enthousiasme, maar het zijn doekjes voor het bloeden. Er moeten structurele oplossingen komen en ook van de stad Deinze verwachten we inspanningen.”