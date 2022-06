Kippenkweekster Gabriella viert 101ste verjaardag in WZC Sint-Vincentius

Deinze (VIDEO) Na twaalf jaar rijden eerste fietsers over Jacques Roggebrug: “Belang­rijk­ste schakel in fietssnel­weg tussen Deinze en Gent”

Na twaalf jaar wachten is de Jacques Roggebrug over de Volhardingslaan (N35) in Deinze een feit. Dinsdag werd het belangrijkste ontbrekende stuk fietssnelweg F7 langs de spoorlijn tussen Gent en Deinze officieel geopend. De stalen brug van 600 meter lang is een ultiem eerbetoon aan ereburger Jacques Rogge, die van 2001 tot 2013 voorzitter was van het Internationaal Olympisch Comité.

