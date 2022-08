Kinderen vinden wurgslang aan Brielmeersen: “Diertje zat verscholen tussen de bladeren”

Volgens dierenverzorger Marijn De Craecker van SOS Reptiel gaat het om een zwarte rattenslang. “Het is een soort wurgslang, maar die zijn helemaal ongevaarlijk voor de mens”, zegt Marijn. “Deze slangen vangen vooral ratten, maar ook andere kleine zoogdieren zoals muizen en verder durven ze ook weleens een vis of een kikker te vangen. Je treft ze vaak aan water aan omdat je daar ratten vindt. De zwarte rattenslang of ‘elaphe obsoleta obsoleta’, zoals de wetenschappelijke naam luidt, komt voor in het noordoosten van Noord-Amerika en in sommige gebieden van Canada. Dit exemplaar is zo’n anderhalve meter lang en heeft een dikte van een gewone arm. Het is een rustig dier, wat er op wijst dat ze hiervoor in gevangenschap leefde. De slang moet ofwel losgelaten of ontsnapt zijn. Het is de tweede keer sinds de oprichting van SOS Reptiel in 2012 dat we zo’n slang binnenkrijgen. Meestal vinden we korenslangen, koningspythons of boa constrictors. Vorige week vonden we in Adinkerke nog een balkantorenslang, die waarschijnlijk per ongeluk is meegereisd.”