Kinderen leren programmeren tijdens CoderDojo

WND trekt op Kunstwan­del­tocht door Zulte

De zomer lonkt en dan trekt Wandelclub De Natuurvrienden Deinze eropuit. Op zondag 9 april organiseert de club de 19de editie van de Kunstwandeltocht. Deze wandeling start tussen 7 en 15 uur in de school Emmaus in de Leihoekstraat in Machelen-aan-de-Leie en eindigt rond 18 uur. Er is keuze uit de afstanden 5, 8, 12, 16, 20, 24 en 30 kilometer. Het parcours gaat richting Olsene en Zulte en er is een rustpost voorzien in de basisschool in Olsene. In de startzaal zijn verse pannenkoeken te verkrijgen en er is ook een gratis versnapering voorzien voor elke ingeschreven deelnemer. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.