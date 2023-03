KIJK. Boeren protesteren tegen landbouwbeleid: “Wil men wel nog landbouw in Vlaanderen?”

In Deinze verzamelden tientallen misnoegde landbouwers aan de Stadionlaan ter hoogte van de Dakota Arena in De Brielmeersen. Samen met honderden anderen trokken ze met hun tractor naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over het getalm over het stikstofakkoord. Dit zorgde voor hinder tijdens de ochtendspits.

Volledig scherm Lenka Vandenbossche en haar mama Katia De Schepper. © Anthony Statius

De Vlaamse landbouwers maken een vuist tegen het politiek getouwtrek van de Vlaamse regering over het stikstofakkoord. Vrijdagochtend trokken honderden landbouwers en masse naar Brussel en ook op de parking naast De Brielmeersen in de Stadionlaan (N35) verzamelden tientallen boeren.

“Wij hebben een melkveebedrijf met 180 koeien in de Lange Akkerstraat in Meigem”, zegt Katia De Schepper (49), die met haar dochter Lenka Vandenbossche (19) kwam protesteren. “We zaten eerst in Deinze aan de Zeverenbeekvallei, maar door de strenge maatregelen zijn we in 2019 verhuisd naar Meigem. We hebben het familiebedrijf dus moeten verlaten, wat niet gemakkelijk was. Op dit moment zitten wij veilig qua vergunningen, maar we hebben geen goed gevoel bij het huidige landbouwbeleid. Wil men hier nog überhaupt landbouw in Vlaanderen?” Dochter Lenka vult aan: “Ik volg en opleiding als rundveehouder aan de hogeschool zodat ik een diploma op zak zou hebben. Bij de jongeren die een carrière als landbouwer willen voel je grote onzekerheid. Zal het wel mogelijk zijn met al die maatregelen? Is er toekomst voor ons? We hebben lang gewacht op een stikstofakkoord, maar er komt geen resultaat. Daarom voeren wij actie.”

Ook Koen De Ketelaere uit Poeke (Aalter) kwam protesteren. “Samen met mijn vrouw en ouders heb ik een melkvee- en vleeskippenbedrijf”, zegt Koen. “Waarom ik hier ben? Omdat de investeringen in de landbouwsector al 2 jaar stilliggen. De Vlaamse regering geeft het signaal dat we moeten inkrimpen en dat we serieuze kosten zullen moeten doen, maar er wordt maar niets beslist, dus blijven we in het ongewisse. Dit is niet langer houdbaar. Mijn kinderen zijn nog klein, maar ik zou het fijn vinden mochten ze het bedrijf verderzetten. Maar zal er nog wel toekomst voor hen zijn in deze sector?”

De colonne tractoren die in Gistel gestart was passeerde rond 8 uur door Deinze en vanuit de Stadionlaan sloten de landbouwers uit de regio Deinze aan. De politie leidde alles in goede banen en er was even hinder tijdens de ochtendspits.

