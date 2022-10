Kattebeekwandelroute geopend tijdens Petegem Kermis

Kruisem/Oudenaarde/Deinze Nokere Koerse nu ook met de dameswed­strijd in UCI

Danilith Nokere Koerse kreeg van de UCI het nieuws dat zowel de mannen- als vrouwenwedstrijd bevestigd zijn in de UCI ProSeries. Dat is het niveau net onder de WorldTour. “Dit garandeert dat de topteams in het mannen- en vrouwenwielrennen op 15 maart 2023 opnieuw naar de start in Deinze zullen afzakken”, blikt gedelegeerd bestuurder Rony De Sloovere vooruit.

12:23