Katrien (65) werkt 25 jaar aan driedelig liefdesverhaal van bekend middeleeuws koppel: “Voor het eerst wordt het leven van Judith en Boudewijn uitgebreid verteld”

Deinze/Wontergem Olivia zorgt voor vierge­slacht in Wontergem

Met de geboorte van Olivia De Wulf is er opnieuw een viergeslacht in de regio Deinze. Olivia zag het levenslicht op maandag 26 september in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Haar ouders Bram De Wulf (28) en Jolien Vande Wiele (23) wonen in de Dentergemstraat in Wontergem. Bram is militair en brandweerman in Aarsele (Tielt) en Jolien werkt als bediende bij de stad Oudenaarde. Jolien is de dochter van Ellen Van de Velde (48), bekend als directrice van de basisscholen in Zeveren en Vinkt en als godsdienstleerkracht van het VTI in Deinze. Ellens mama Claudine De Smet (70) uit Oudenaarde maakt het rijtje compleet.

17 oktober