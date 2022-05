Katrien (48) van ‘t Smoske opent nieuwe broodjeszaak TAFELZESTIEN aan station: “Hier vind je veel meer dan meeneembroodjes”

“TAFELZESTIEN is nog steeds een broodjeszaak, maar je vindt er nog veel meer dan broodjes”, zegt Katrien. “Tijdens de coronacrisis hebben we veel meer ingezet op lunchschotels, kaasschotels, ontbijtformules, broodplanken en tapasschotels en dat is een eigen leven beginnen leiden. Ondertussen is onze slogan ook veranderd naar ‘Broodjes en meer’. In ‘t Smoske had je niet echt veel ruimte om ter plaatse te eten, maar hier heb je dat wel. Binnen zijn er 26 zitplaatsen en achteraan kan je ook terecht op het terras en in de loungehoek. Aan de takeawaytoog kan je pasta’s, salades, koffie, koffiekoeken en soep snel en gemakkelijk meenemen. Daarnaast is er nog het gewone aanbod aan belegde broodjes, panini’s en salades, die ter plaatse worden bereid en samengesteld. Nieuwigheden zijn de pokébowls en vier ontbijtformules.”