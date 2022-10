Katrien (47) opent atelier met wol van alpaca’s die even verderop in de tuin grazen: “Al mijn breiwerk maak ik met de hand”

Poesele/Deinze/AalterWie in de koude wintermaanden een extra warme, zachte trui wil, kan terecht in het wolatelier Crea-Kat in Poesele (Deinze). De wol van Katrien Wullaert - what’s in a name - is deels afkomstig van Tommy en Arthur, twee alpaca’s die naast het atelier grazen. “Drie jaar geleden had ik een burn-out, maar breien heeft me erdoor geholpen”, zegt Katrien.

Crea-Kat bevindt zich in de Mortierstraat 5 in het dorpje Poesele, vlakbij de grens met Lotenhulle (Aalter). Katrien Wullaert bouwde er een garage om tot een wolatelier, waar ze van ruwe wol haar eigen creaties met de hand maakt. Een oude passie die recent terug de kop opstak.

“Al van toen ik klein was, had ik een fascinatie voor het maken van kledij”, vertelt Katrien. “Mijn moeder was naaister en als klein meisje zat ik uren naar haar te kijken en maakte ik kleren voor mijn poppen met de overschotjes van de stof. Door de drukte van een gezin, verbouwingen en mijn job op de technische dienst van de gemeente Nevele, had ik niet veel tijd meer om te naaien en te breien. Drie jaar geleden heb ik de draad terug opgepikt. Door een samenloop van omstandigheden, namelijk een druk gezinsleven, een hectische periode op het werk door de fusie van Nevele met Deinze en de langdurige ziekte en het overlijden van mijn mama, kreeg ik te kampen met een burn-out. Ik had mezelf te veel weggecijferd en ik had wat meer tijd nodig voor mezelf. Door terug te beginnen breien, heb ik die moeilijke periode kunnen overwinnen.”

Volledig scherm Katrien aan het werk in haar atelier. © Anthony Statius

Katrien werkt momenteel halftijds op de sociale dienst van de stad Deinze en daarnaast vind je haar vooral in haar atelier in Poesele. “Het handwerk zat nog in mijn vingers”, zegt Katrien. “Ik ben begonnen met het maken van kledij voor vrienden en kennissen en ik heb ook een tijdje voor een Antwerps modehuis gewerkt. Ondertussen heb ik mij volledig verdiept in het verwerken van wol. Ik werk uitsluitend met natuurlijke en diervriendelijke wol zoals alpaca, mohair, dat is wol van angorageiten, lamswol en wol van merinoschapen. Je vindt hier verschillende soorten wol, waaronder mijn eigen met de hand gesponnen wol Lalouknits. De naam komt van de voornamen van mijn kinderen Lars (16), Louka (18) en Niki (23). Mijn dochter Louka helpt mij ook bij het breien en het kleuren van de wol. Een mooi bewijs dat breien en spinnen niet enkel voor de oudere generatie is.”

Peaky Blinders

Wie het domein van Crea-Kat oprijdt, wordt onmiddellijk verwelkomd door twee nieuwsgierige alpaca’s. De jonge hengsten Tommy en Arthur, genoemd naar de broers Shelby uit de misdaadserie Peaky Blinders, zijn het uithangbord van het atelier. “Tommy en Arthur leveren ook wol waarmee ik aan de slag ga”, zegt Katrien. “Een alpaca kan je één keer per jaar scheren en een volwassen dier levert zo’n twee kilogram wol. Met de wol van Tommy en Arthur heb ik al een debardeur en een sjaal gemaakt. Het grote verschil met schapenwol is dat die van de alpaca veel zachter is. Alpacawol prikt niet en het is ook hypoallergeen. In een schapenvacht zit lanoline, een soort was, en dit kan voor allergische reacties zorgen; iets wat je bij een alpacavacht niet hebt. Wie zelf alpacawol heeft, kan deze ook brengen en dan kan ik er mutsen, sjaals, truien of ander breiwerk mee maken. Aan een trui werk ik ongeveer een week. Dan nestel ik mij met mijn breinaalden voor de tv. Wie zelf de kneepjes van het vak wil leren, is welkom op een workshop.”

Katrien is op donderdag, vrijdag en zaterdag aanwezig in haar atelier. Iedere vrijdagnamiddag is er tussen 14 en 16 uur een open brei-atelier voor maximum vijf personen en op zaterdag van 14 tot 16 uur geeft Katrien workshops. Meer info via www.crea-kat.be.

Volledig scherm Katrien en haar dochter Louka aan het werk. © rv

Volledig scherm Een debardeur en sjaal gemaakt van de wol van Tommy en Arthur. © rv

Volledig scherm Tommy met zijn wol. © rv

Volledig scherm Arthur met zijn wol. © rv

