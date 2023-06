Karrewegstraat tijdelijk afgesloten door beschadigd wegdek

De 3,2 kilometer geluidsmu­ren langs N44 in Aalter komen er: “Opgelucht na meer dan 20 jaar wachten”

Er komt volgend jaar een geluidsmuur langs de Knokkeweg (N44) in Aalter, in het stuk vanaf de Fatimastraat tot bijna aan het kruispunt Sint-Rita. Goed voor een traject van 3,2 kilometer dat 10 miljoen euro zal kosten. “Hoog tijd, want er is zoveel lawaai dat ik in mijn tuin niet eens kan telefoneren”, zegt zanger Jason Bradley die er woont.