Karla De Ruyck (62), eerste vrouwelijke directeur van grootste school van Deinze, gaat met pensioen: “Deze job heeft me jong gehouden”

Vaart Rechteroe­ver tijdelijk onderbro­ken

Vaart Rechteroever in Deinze wordt tijdelijk onderbroken voor wegenwerken. Op vrijdag 30 juni voert aannemer De Lille Infra in opdracht van het stadsbestuur herstellingswerken uit aan het wegdek in Vaart Rechteroever, nabij het kruispunt met de Slachthuisstraat. Ter hoogte van de werkzone is geen doorgaand verkeer mogelijk tot zaterdagochtend 1 juli. Er is een wegomlegging via Peter Benoitlaan – Karel Piquélaan – Filliersdreef.