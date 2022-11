Karen (41) leert jong en oud haken: “In deze hectische tijden geeft het de nodige rust in je hoofd”

Karen De Weirdt leerde de basistechnieken van het haken op school, maar het duurde even vooraleer ze de draad letterlijk terug opnam. “Ik wou eigenlijk boekhoudster worden”, zegt Karen, die een licentiaat handelswetenschappen op zak heeft. “Ik heb stage gevolgd in een selectiekantoor, waar ik ook mijn eerste job kon uitoefenen. Daarna ben ik als directiesecretaresse aan de slag gegaan in een woonzorgcentrum in Gentbrugge en tot vorig jaar werkte ik als HR-verantwoordelijke; eerst als assistente en later als manager in een bedrijf in Deinze. Maar ik voelde dat ik nood had om iets anders te doen. Momenteel werk ik als verantwoordelijke van het callcenter in het vaccinatiecentrum van Deinze en dit combineer ik sinds kort met Hooked.”

“Hooked betekent ‘verslaafd' in het Engels, maar het verwijst ook naar de haak die je gebruikt”, legt Karen uit. “In 2017 ben ik mijn eerste haakwerkjes beginnen maken. Dat waren toen vooral geboortecadeautjes voor familie. Het grootste verschil met breien is dat je bij het breien twee breinaalden gebruikt en bij het haken slechts één naald de typische haak. Of het gemakkelijker is? Het is volledig anders. Wie bij het breien een steek verliest en er niet in slaagt die terug op te pakken, die moet volledig opnieuw beginnen. Bij het haken werk je met één lus op één naald en dus kan je een foutje snel weer rechtzetten. Het is dus een pak minder stresserend”, lacht Karen.

“Met Hooked geef ik ateliers voor groepjes van maximaal zes personen”, zegt Karen. “Dit doe ik in het voormalige ING-kantoor in de Dorpsstraat 40, waar je ook Kinderpartybox, de kant-en-klare kinderfeestjes in een doos, vindt. Zowel beginnelingen als gevorderden zijn welkom. Haken zie ik als meer dan een hobby. In deze hectische tijden geeft het de nodige rust in je hoofd. Voor mij is het een soort mindfulness, waarbij je je kan focussen op het hier en nu. Je moet immers tellen en een patroon volgen, waardoor je niet snel afgeleid geraakt. Het leukste aan de haakateliers is het sociaal contact. Er is tijd voor een goeie babbel en de deelnemers geven elkaar tips. Haken is voor alle leeftijden en ja, ook mannen zijn welkom. We maken zowel kledij zoals mutsen en sjaals, maar ook dekens, mandjes of amigurumi, dat is een soort speelpop. Momenteel organiseer ik twee vaste ateliers op woensdagavond van 19 tot 21 uur en op vrijdagnamiddag van 13 tot 15 uur. Op dinsdagavond geef ik nog een workshop handtas haken via Ferm Sint-Martens-Leerne en ik geef samen met Helga Rogge van Kinderpartybox ook kinderkampjes.”

Meer info via www.hookedbykaren.be.

