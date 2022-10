Kameel Kim brengt bezoek aan rusthuisbewoners: “Nog nooit heb ik zo'n prachtbeest van dichtbij gezien”

Deinze Infoses­sies over spaarkaar­ten Gezinsbond

Het stadsbestuur van Deinze en de Gezinsbond organiseren op maandag 10 en dinsdag 11 oktober een infosessie voor de Deinse handelaars over het spaarsysteem van de Gezinsbond. Dankzij de lidkaart van de Gezinsbond genieten de leden het hele jaar door van heel wat voordelen en kortingen. Wanneer gezinnen een aankoop doen bij een deelnemende handelaar of deelnemen aan activiteiten, ontvangen ze digitaal korting op hun lidkaart. Hoe meer ze hun lidkaart gebruiken, hoe meer korting ze sparen. Met de gespaarde korting kunnen ze bij eender welke deelnemende handelaar nieuwe aankopen doen, en dit per schijf van 5 euro. De infoavonden vinden plaats om 19 uur in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel. Inschrijven kan tot woensdag 5 oktober via www.deinze.be/spaarkaartsysteem.

