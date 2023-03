Kaandelpark wordt speelparadijs tijdens 100km-run: “Opbrengst speelpark gaat ook naar Kom op tegen Kanker”

Sinds 2018 organiseert Kom op tegen Kanker de 100km-run ten voordele van kankeronderzoek. De vierde editie vond vorig jaar plaats in de Limburgse stad Genk en daar schreven zich 487 teams in, goed voor een opbrengst van 1.217.500 euro. Voor de vijfde editie koos de organisatie voor Deinze. Met 600 ingeschreven teams belooft het nu al een succeseditie te worden.

“De 100km-run is een loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100 kilometer lopen”, zegt schepen van Evenementen en Toerisme Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Er konden zich 600 teams, goed voor 2.400 lopers, inschrijven en alle plaatsen zijn ingenomen. Ook de stad Deinze draagt haar steentje bij met drie stadsteams. 100 kilometer is de optelsom van de vier afstanden, namelijk 40, 30, 20 en 10 kilometer. Elke loper van het team neemt dus één afstand voor zijn of haar rekening. Het parcours bestaat uit twee lussen van 10 kilometer, het is dus geen estafette. De 40 km-loper loopt de eerste lus in de richting van Grammene en pikt in de startzone de 30 km-loper op. Zij lopen dan samen de tweede lus naar Bachte-Maria-Leerne en pikken de 20 km-loper op. Daarna pikken ze de 10 km-loper op en lopen ze samen voor de laatste keer de tweede lus. De 100km-run is ook geen snelheidswedstrijd. Het is de bedoeling dat de teamleden samen over de eindmeet komen op de Markt in Deinze. Om te mogen deelnemen zamelen de teams vooraf 2.500 euro. We hebben dus nu al een opbrengst van 1.500.000 euro.”

Speelpark

Om nog extra centen in het laatje te brengen, organiseert de dienst Kinderen en Jongeren van tussen 10 en 16 uur haar jaarlijkse Speelpark. Dit wordt dit jaar ingericht in de publieksruimte van de 100-km run voor Kom op tegen Kanker in het Kaandelpark. “Er zal een gratis aanbod van reuzenspelen, minigolf, grime en opblaasbare attracties zijn voor kleine helden”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Hiermee willen we jonge gezinnen uit de streek aantrekken om hen enerzijds te laten genieten van het onbezorgd spelen in de natuurlijke omgeving van het Kaandelpark in het centrum van Deinze en anderzijds willen we zo ook Kom op tegen Kanker steunen. Want naast de leuke kinderanimatie en attracties, kunnen gezinnen en supporters die dag op het grote terras in de publieksruimte in het Kaandelpark genieten van dranken en hapjes die door diverse drank- en foodtrucks ten voordele van Kom op tegen Kanker worden aangeboden. Ze zullen er ook de 100-km run en het podiumgebeuren op de Deinse Markt kunnen meevolgen op groot scherm.”

Het evenement start op zondag 19 maart om 10 uur. De start en het einde van de run is op de Markt in Deinze. De stad Deinze vraagt om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Wie met de auto komt, kan parkeren in de Tweebruggenlaan of aan de Clement Dossche-site. Meer info via www.de100kmrun.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.